السعودية اليوم / السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة



نيويورك 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وألقى معالي السفير عبدالله المعلمي، خلال الاجتماع كلمة باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي.

حضر اللقاء "الميسرين المشاركين للإستراتيجية" مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد الحسن، ومندوب مملكة إسبانيا لدى الأمم المتحدة السفير اوغستين سانتوس مارافر.

كما حضره من جانب وفد المملكة مدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة نداء أبوعلي، ورئيس اللجنة الرابعة وجدي محرم.

// انتهى //

07:35ت م

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نيويورك 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي المنعقد على مستوى السفراء لاستعراض إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.وألقى معالي السفير عبدالله المعلمي، خلال الاجتماع كلمة باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي.حضر اللقاء "الميسرين المشاركين للإستراتيجية" مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد الحسن، ومندوب مملكة إسبانيا لدى الأمم المتحدة السفير اوغستين سانتوس مارافر.كما حضره من جانب وفد المملكة مدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة نداء أبوعلي، ورئيس اللجنة الرابعة وجدي محرم.// انتهى //07:35ت م0025

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