السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 54,276 إصابة و 2,103 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 54,276 إصابة جديدة و 2,103 حالات وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,514,774 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 515,277 حالة وفاة.

// انتهى //

06:45ت م

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واشنطن 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 54,276 إصابة جديدة و 2,103 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,514,774 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 515,277 حالة وفاة.// انتهى //06:45ت م0022

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