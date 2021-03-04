اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه جازان السعودية

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية، تجاه جازان.



وقال التحالف العربي في بيان له إن المليشيات الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وفي هذا الصدد، أكد التحالف اتخاذه الإجراءات لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وأمس الأربعاء، دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

دعوةٌ جاءت في رسالة بعث بها مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، لمجلس الأمن حول استمرار الأعمال العدائية التي يشنها الحوثيون ضد المملكة.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.