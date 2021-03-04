تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس 4 مارس 2021، مع استمرار الضغوط الأمريكية على أسعار المعدن عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 206.53 ريال (55.07 دولار)، مقابل 209.30 ريال (55.81 دولار) أمس .

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 180.71 ريال (48.19 دولار)، مقابل 183.14 ريال (48.84 دولار) الأربعاء.

وهبط سعر جرام عيار 18 إلى نحو 154.90 ريال (41.31 دولار)، مقابل 156.98 ريال (41.86 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 120.48 ريال (32.13 دولار)، مقابل 122.09 ريال (32.56 دولار).

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6427.50 ريال (1714 دولارا)، مقابل 6513.75 ريال (1737 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1445.70 ريال (385.52 دولار)، مقابل 1465.11 ريال (390.70 دولار).

نزلت أسعار الذهب الأربعاء، لتهبط للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو/حزيران الماضي عند 1706.70 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولار.

ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب مستويات 1.4% على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وما زال مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقولون إنهم سيبقون على خططهم لتيسير السياسة النقدية كما هي في مواجهة فورة محتملة للتضخم هذا الربيع في اقتصاد يتلقى الدعم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وإنفاق حكومي.