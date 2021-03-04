الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

طقس غير مستقر على نجران وحائل حتى الخامسة

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة مساءً.

طقس حائل:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل – بمشيئة الله تعالى – يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة في المساء.

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