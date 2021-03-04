هل يمكن أخذ لقاح كورونا مع علاج مسيل الدم؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أجاب أستاذ واستشاري ‎أمراض الدم الدكتور أحمد العسكر على استفسارات بشأن أدوية سيولة الدم وتأثيرها مع لقاح كورونا.

سيولة الدم وكورونا:

وقال العسكر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الخميس: سؤال وصلني: آخذ علاج مسيل دم. هل أستطيع أخذ تطعيم كورونا؟ إجابتي: نعم. لكن بلِّغ الممرضة واضغط على مكان الإبرة لفترة أطول كي لا يحصل نزيف.

وكشفت وزارة الصحة أمس عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (351) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (369277) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2546) حالة، من بينها (501) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (378333) حالة، توفى منهم (6510) حالات.

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