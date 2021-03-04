الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

لقاحات كورونا تصل إلى 4 دول إفريقية تتويجًا لجهود السعودية في قمة العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى كل من السودان وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا في إطار الجهود الدولية للتصدي لهذه الجائحة، والتي ساهمت فيها المملكة من خلال ترؤسها لقمة مجموعة العشرين بمبادرات لحماية الصحة والاقتصاد.

جهود سعودية:

وأكد قطان في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الخميس، أن السعودية أكدت اهتمامها في هذه اللحظة التاريخية والتزامها بدعم تلك الجهود، متطلعة لوصول اللقاح لبقية الدول الإفريقية.

مكافحة كورونا في السعودية:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وأضافت وزارة الصحة: سجل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي هنا.



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