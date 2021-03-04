اخبار السعوديه

فيديو.. أخصائية طب طوارئ تقود الإسعاف بنفسها لنقل حالة ولادة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم فيديو.. أخصائية طب طوارئ تقود الإسعاف بنفسها لنقل حالة ولادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

فيديو.. أخصائية طب طوارئ تقود الإسعاف بنفسها لنقل حالة ولادة

مطالب بتكريمها لأنها نموذج يقتدى به

متابعات الخليج 365 - الرياض


اسمع الخبر

أظهر مقطع فيديو أخصائية طب طوارئ خلال قيادتها سيارة الإسعاف بنفسها لنقل حالة ولادة إلى أحد المستشفيات.

موقف مشرف: 

وأشاد مواطنون ومقيمون بموقف الأخصائية التي تُدعى إيمان عبدالعظيم، وإصرارها على نقل المرضى في الرياض.

وطلبوا بتكريم الأخصائية لأنها نموذج يقتدى به ويحتذى به في القطاع.

قيادة الإسعاف: 

وكانت سائقة الإسعاف، إيمان عبدالعظيم، قد قالت في تصريحات سابقة إنها أصرت على قيادة الإسعاف بعد نقص الكادر الطبي بداية جائحة في المملكة.

وقالت إيمان إنها قادت سيارة الإسعاف ونقلت حالة طارئة بها إصابة في الرأس وهي في حالة خطيرة جدًا، لافتة إلى أنها طلبت من نائب رئيس القسم أن تقود سيارة الإسعاف بعد أن رأت نقص الكادر الطبي بداية جائحة فيروس كورونا.

وتابعت أنها فضلت أن تخدم الوطن فقررت أن تأخذ هذه الخطوة الجريئة ولقيت ترحيباً ممن حولها.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا