فيديو.. أخصائية طب طوارئ تقود الإسعاف بنفسها لنقل حالة ولادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أظهر مقطع فيديو أخصائية طب طوارئ خلال قيادتها سيارة الإسعاف بنفسها لنقل حالة ولادة إلى أحد المستشفيات.

موقف مشرف:

وأشاد مواطنون ومقيمون بموقف الأخصائية التي تُدعى إيمان عبدالعظيم، وإصرارها على نقل المرضى في الرياض.

وطلبوا بتكريم الأخصائية لأنها نموذج يقتدى به ويحتذى به في القطاع.

قيادة الإسعاف:

وكانت سائقة الإسعاف، إيمان عبدالعظيم، قد قالت في تصريحات سابقة إنها أصرت على قيادة الإسعاف بعد نقص الكادر الطبي بداية جائحة كورونا في المملكة.

وقالت إيمان إنها قادت سيارة الإسعاف ونقلت حالة طارئة بها إصابة في الرأس وهي في حالة خطيرة جدًا، لافتة إلى أنها طلبت من نائب رئيس القسم أن تقود سيارة الإسعاف بعد أن رأت نقص الكادر الطبي بداية جائحة فيروس كورونا.

وتابعت أنها فضلت أن تخدم الوطن فقررت أن تأخذ هذه الخطوة الجريئة ولقيت ترحيباً ممن حولها.

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