اجتماع لـ أوبك+ اليوم ودراسة لتمديد خفض الإنتاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

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تعقد مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وحلفائها “أوبك بلس”، اجتماعًا اليوم الخميس، على المستوى الوزاري، لمناقشة سياسة الإنتاج الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي كانت تتزايد التوقعات بأن يتم السماح بعودة 1.5 مليون برميل إلى الأسواق خلال هذا الاجتماع، قالت مصادر أمس إن تمديد خفض الإنتاج ضمن الخيارات المطروحة.

تمديد الخفض:

وأمس، انتهى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المنبثقة عن أوبك بلس، دون توصية بخصوص سياسة الإنتاج، بحسب العربية.

يأتي ذلك بعد تصريحات مصادر بأن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وأضافت المصادر أن أوبك+ تضع تمديد خفض إنتاج النفط ضمن خيارات أخرى في اجتماع اليوم.

زيادة المخزونات:

وبينما كانت الأوضاع في الولايات المتحدة تطمئن بأن وضع السوق النفطية تسمح بعودة الإنتاج، إلا أن بيانات ظهرت أول من أمس الثلاثاء تشير إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير شباط بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 928 ألف برميل.

زيادة الإنتاج:

كانت التوقعات السائدة مطلع الأسبوع الجاري تشير إلى أن أوبك بلس ستتجه إلى خفيف القيود على الإمدادات وإنتاج المزيد من النفط من الشهر المقبل، في ظل تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

وكانت تظهر أيضًا أنه قد يتم السماح بعودة ما يصل إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً من النفط إلى الأسواق عبر وقف الخفض الطوعي، الذي قدمته السعودية في فبراير ومارس وزيادة الإنتاج بخمسمائة ألف برميل يومياً.

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