اخبار السعوديه

جدة الآن .. لقطات تبين جمال عروس البحر الأحمر

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم جدة الآن .. لقطات تبين جمال عروس البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

جدة الآن .. لقطات تبين جمال عروس البحر الأحمر

لحظات الشروق والطقس المشمس

متابعات الخليج 365 - جدة


اسمع الخبر

تفاعل العشرات من المواطنين عبر وسم جدة الآن على موقع تويتر، بنشر صور للحظات الشروق والطقس المشمس المميز هذا اليوم الخميس.

وظهرت محافظة جدة في أبهى صورة وأجمل حلة مع لحظات الشروق الساحرة، في أجمل وأبهى المدن.

جدة الآن .. لقطات تبين جمال عروس البحر الأحمر - متابعات الخليج 365

ماذا تعرف عن جدة

يُذكر أن جدة هي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب المملكة العربية على ساحل البحر الأحمر.

تبعد المحافظة 949 كم عن العاصمة الرياض، وتبعد 79 كم عن مكة المكرمة، وتبعد 420 كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

وتُعتبر جدة، الوجهة الأولى في المملكة للسائح سواءً من داخل المملكة أو خارجها، يبلغ عدد سكانها حوالي 3,456,259 نسمة.

جدة الآن .. لقطات تبين جمال عروس البحر الأحمر - متابعات الخليج 365

ثاني أكبر مدن المملكة

وتعد المحافظة ثاني أكبر مدن المملكة بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين، بها أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر.

وتعتبر مركزًا للمال والأعمال في المملكة العربية السعودية ومرفأً رئيسيًا لتصدير البضائع غير النفطية ولاستيراد الاحتياجات المحلية، ويوجد في مدينة جدة ما يقارب 135 ناطحة سحاب تحت الإنشاء، كما توجد بها مقرات للبنوك العالمية.

جدة الآن .. لقطات تبين جمال عروس البحر الأحمر - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا