جدة الآن .. لقطات تبين جمال عروس البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - جدة

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تفاعل العشرات من المواطنين عبر وسم جدة الآن على موقع تويتر، بنشر صور للحظات الشروق والطقس المشمس المميز هذا اليوم الخميس.

وظهرت محافظة جدة في أبهى صورة وأجمل حلة مع لحظات الشروق الساحرة، في أجمل وأبهى المدن.

ماذا تعرف عن جدة

يُذكر أن جدة هي إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر.

تبعد المحافظة 949 كم عن العاصمة الرياض، وتبعد 79 كم عن مكة المكرمة، وتبعد 420 كم عن المدينة المنورة تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

وتُعتبر جدة، الوجهة الأولى في المملكة للسائح سواءً من داخل المملكة أو خارجها، يبلغ عدد سكانها حوالي 3,456,259 نسمة.

ثاني أكبر مدن المملكة

وتعد المحافظة ثاني أكبر مدن المملكة بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين، بها أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر.

وتعتبر مركزًا للمال والأعمال في المملكة العربية السعودية ومرفأً رئيسيًا لتصدير البضائع غير النفطية ولاستيراد الاحتياجات المحلية، ويوجد في مدينة جدة ما يقارب 135 ناطحة سحاب تحت الإنشاء، كما توجد بها مقرات للبنوك العالمية.



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