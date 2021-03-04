شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04
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وقال إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
الميليشيا مستمرة في محاولات استهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
الميليشيا تستهدف المدنيين:
وأكد التحالف أن المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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