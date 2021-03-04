وقال إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. شارك الخبر

وأكد التحالف أن المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية