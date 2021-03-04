تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، القويعية، شقراء، عفيف، الخرج، الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، حوطة بني تميم، رماح» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، عرعر، طريف» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ونفس الحالة المناخية السابقة تشهدها مناطق القصيم «البكيرية، الرس، ضرية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة» وحائط «السليمي، الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» ونجران «خباش، شروره، نجران» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» والمدينة المنورة «العلا، بدر، ينبع».