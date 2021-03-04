أخبار السعودية اليوم.. إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا.. و44 جهة حكومية تشارك في مراجعة سياسات المملكة بـ«التجارة العالمية»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 3مارس 2021 م منها: إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، و رياح مثيرة للأتربة والغابر على 9 مناطق غدا الخميس، و 44 جهة حكومية تشارك في مراجعة سياسات المملكة بـ«التجارة العالمية».

«الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19"، حتى الآن من خلال 405 مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

كراني: بدءًا من الآن.. تقلبات جوية متسارعة حتى 20 مارس

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، مرور البلاد بتقلبات متسارعة من الآن حتى 20 مارس الجاري.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مثيرة للأتربة والغابر على 9 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، تأثر عدة مناطق بالمملكة، الخميس، برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

«الجوازات» توضح طريقة الإبلاغ عن هروب خادمة لم تصدر لها إقامة

أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية الإبلاغ عن هروب خدمة لم تصدر لها إقامة بعد.

44 جهة حكومية تشارك في مراجعة سياسات المملكة بـ«التجارة العالمية»

رأس محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن بن أحمد الحربي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مراجعة السياسات التجارية الثالثة بمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة ممثلي 44 جهة حكومية خلال المدة من 3 - 5 مارس 2021 عبر الاتصال المرئي نظرًا لظروف جائحة كورونا.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط والحد الأقصى لتمويل عربات البيع المتنقلة

حدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل عربات البيع المتنقلة بحد أقصى 250 ألف ريال.

مقطع يوثق لحظة اعتراض «التحالف» طائرة حوثية مفخخة في أجواء المملكة

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح اليوم الأربعاء، باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

«الملكية الفكرية» تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE، الذي تهدف من خلاله إلى تسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة من خلال مسار فحص أسرع من مسار الفحص العادي، وفق ضوابط وشروط محددة.

«البلديات»: إغلاق 392 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بالمملكة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تسجيل 1428 مخالفة، وإغلاق 392 منشأة كذلك للاشتراطات الصحية، خلال 25 ألفًا و180 جولة تفتيشية.

«سدايا» توقّع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف تطوير برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي.

المملكة تقفز 20 مركزًا في مؤشر حماية «الملكية الفكرية»

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 24 في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية بتقرير التنافسية الرقمي لعام 2020م، متقدمة 20 مركزًا عن عام 2018م الذي كانت المملكة تحتل فيه المرتبة 44.

وزير الصناعة: تعديل تنظيم «مدن» سيكون له أثر فعال في عمل الهيئة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية موافقة مجلس الوزارء على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

«الصحة»: إقبال كبير على مراكز لقاحات كورونا.. ونحث الجميع على التسجيل

حثت وزارة الصحة الجميع على سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم، من الإصابة بالفيروس، لافتة النظر إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالًا من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «وزير الصحة»: توفير لقاحات كورونا «مجانًا» في الصيدليات المجتمعية.. و«هندي»: حدث فلكي نادر بسماء السعودية اليوم

أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» توجِّه بحصر الطلاب والطالبات من أمهات أجنبيات.. و«الصحة»: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا