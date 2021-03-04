المنخفض الجوي يدخل أجواء السعودية اليوم.. و«الحيزان» يوضح طقس الخميس

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أنه مع بداية دخول المنخفض لأجواء المملكة، اليوم الخميس، ستتفاوت درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع، مع رياح نشطة في نطاق واسع من المملكة، ووجود فرص لهطول الأمطار المتفرقة في ظل تواجد غطاء سحابي بالشمال والوسط والشرق والغرب.

وقال الحيزان إن درجات الحرارة ستكون منخفضة شمالًا بوجه خاص وباردة بشكل عام؛ بينما تكون مائلة للبرودة شمالًا وسط النهار ومعتدلة إلى حارة في بقية القطاعات وخاصة جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض.

وعلى السواحل الغربية والمدينة المنورة رياح نشطة بوقت مبكر في نطاق واسع من جغرافية المملكة مثيرة للأتربة والغبار، يصحبها غطاء سحابي على شمال المملكة وفي الوسط والشرق والمرتفعات والغربية.

وأشار إلى أن فرص هطول الأمطار ستكون خفيفة ومتفرقة للقصيم وشرقها وشمال الرياض والشرقية والأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية والمرتفعات.

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