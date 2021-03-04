السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات



سيئول 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 424 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 7 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1619 حالة.

// انتهى //

07:21ت م

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سيئول 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 91 ألفا و240.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 7 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1619 حالة.// انتهى //07:21ت م0024

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