ثقافي / تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة



ينبع 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

حققت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ثلاث جوائز في المسابقة التي نظمها مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود في دورتها الثالثة .

وحصل المشرف التربوي سعد بن سليم الحبيشي على الجائزة عن بحثه في مجال العلوم " فاعلية مجتمعات التعلم الافتراضية في تنمية الممارسات التأملية لدى معلمي العلوم"، كما حصلت المشرفات التربويات عبير كعكي وأماني السناني وحنان الرفاعي وسامية الجهني على الجائزة عن بحثهم المشترك بعنوان " فاعلية برنامج مقترح قائم على تطوير الممارسات التدريسية لدى معلمات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي"، فيما حصلت المعلمة عبير باجنيد على الجائزة عن بحثها الذي قدمتهُ في مجال الرياضيات بعنوان " فاعلية استخدام التدوين البصري في زيادة دافعية المتعلم نحو مادة الرياضيات ورفع التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية ".

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06:07ت م

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