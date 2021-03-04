تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 4 مارس 2021

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، الخميس 4 مارس 2021، خلال تعاملات السوق "السوداء" بعد ارتفاع الأربعاء، وبقي ثابتا في البنوك.



وبلغ سعر صرف الدولار 3900 ليرات للشراء و3950 ليرة للبيع، مقابل 3910 ليرة للشراء، و3960 ليرة للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وتعاني سوريا من أوضاع اقتصادية سيئة منذ اندلاع النزاع المسلح في البلد، ما أثر على سوق الصرف والأوضاع المعيشية بالبلاد.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4702 ليرة للشراء، 4767 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء تراجعا إلى نحو 5437 ليرة للشراء و5517 ليرة للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي تراجعا إلى نحو 1038 ليرة للشراء و1054 ليرة للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 1059 ليرة للشراء، و1075 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس نحو 12868 ليرات للشراء، 13058 ليرة للبيع.