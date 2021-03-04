توقعات بدرجات حرارة منخفضة شمالًا ومعتدلة على الجنوب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع خبير الأرصاد والطقس، نزيه الحيزان، أنه مع بداية دخول المنخفض لأجواء المملكة اليوم ستتفاوت درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع، مع رياح نشطة في نطاق واسع من المملكة، ووجود فرص لهطول الأمطار المتفرقة في ظل تواجد غطاء سحابي بالشمال والوسط والشرق والغرب.

درجات الحرارة اليوم:

وأوضح الحيزان في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخمس، أن درجات الحرارة ستكون منخفضة شمالًا بوجه خاص وباردة بشكل عام؛ بينما تكون مائلة للبرودة شمالًا وسط النهار ومعتدلة إلى حارة في بقية القطاعات وخاصة جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض.

رياح نشطة:

كما توقع أن تشهد السواحل الغربية والمدينة المنورة رياحًا نشطة بوقت مبكر في نطاق واسع من جغرافية المملكة مثيرة للأتربة والغبار، يصحبها غطاء سحابي على شمال المملكة وفي الوسط والشرق والمرتفعات والغربية، متابعًا أن هناك فرص هطول الأمطار ستكون خفيفة ومتفرقة للقصيم وشرقها وشمال الرياض والشرقية والأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية والمرتفعات.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة في المساء.

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