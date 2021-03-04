الأندلس العقارية توصي بتوزيع 35 مليون ريال على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الأندلس العقاریة عن توصیة مجلس الإدارة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020 م.

35 مليون ريال:

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن إجمالي المبلغ الموزع 35 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 70 مليون سهم، فيما كانت حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال سعودي ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %5.

أحقية الأرباح:

وتابعت الأندلس العقارية أن تاريخ الأحقية لأسهم الشركة ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة -التي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة- والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بـنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة.

أما تاريخ التوزيع فسيتم الإعلان عنه لاحقاً.

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