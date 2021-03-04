الشيخ الخثلان يوضح حكم التسبيح بالسبحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم التسبيح بالسبحة.

وسيلة لضبط عدد التسبيحات:

وقال الخثلان، خلال حديثه في برنامج “يستفتونك”: القول بأن التسبيح بالسبحة بدعة غير صحيح، ولا بأس به؛ حيث اتفق العلماء على جوازه، ولكن عرف ذلك بين بعض العلماء المعاصرين.

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن السبحة تعتبر وسيلة لضبط عدد التسبيحات، ولا فرق بينها وبين التسبيح بالنوى أو الحصى.

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