مدير الطب الوقائي بالحرس الوطني يكشف سبب ارتفاع إصابات «كورونا» في 3 مناطق

قال مدير برنامج الطب الوقائي بوزارة الحرس الوطني الدكتور ماجد الشمراني، إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بمناطق «الرياض والشرقية ومكة المكرمة»، يعود إلى زيادة عدد السكان فيها.

وتابع «الشمراني»، خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن تلك المناطق تعد ذات كثافة سكانية عالية؛ ما يعني زيادة حركة الناس ومقابلاتهم وبالتالي يكون المرض أكثر انتشارًا؛ لكن الإجراءات الاحترازية في المناطق واحدة.

واستكمل: أنه من المهم اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها؛ «لأن الوضع ليس آمنًا بشكل كبير»؛ ويلزم أن نكون حريصين، مشيرًا إلى أنَّ زيادة عدد إصابات كورونا وتذبذبها (بشكل عام) دليل على أن الفيروس ما زال نشيطًا.

واستكمل «الشمراني»، أن حكومة خادم الحرمين ممثلة في وزارة الصحة ووزير الصحة وجميع القطاعات الصحية في المملكة على قدم وساق؛ بحيث تكون شفافة وتطلع المجتمع على الحالات الحرجة والإصابات الجديدة؛ لتوعية المجتمع بأننا «ما خرجنا من الخطر»، لكن الأمور تحت السيطرة بجهود الجميع ومنهم المواطن.