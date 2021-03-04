اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض



واشنطن 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

أغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على انخفاض.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 50.57 نقطة، أو 1.31 % ليغلق عند 3819.72 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 121.43 نقطة، أو 0.39 %، إلى 31270.09 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 361.04 نقطة، أو 2.70 %، إلى 12997.75 نقطة.

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