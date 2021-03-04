السعودية اليوم / تونس تسجل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 777 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 235 ألفا وثمانية إصابات ، وعدد الوفيات بلغ 8074.

// انتهى//

02:03ت م

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تونس 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت تونس 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 235 ألفا وثمانية إصابات ، وعدد الوفيات بلغ 8074.// انتهى//02:03ت م0011

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