شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يشكر سريلانكا على وقف حرق جثث ضحايا كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قدّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق جثامين الموتى من المسلمين المصابين بكوفيد-19 وفقاً للتعاليم الإسلامية. وأكد في اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.

