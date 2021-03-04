شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. زوجان يفتتحان أول مطعم لطبخ لحم الغزلان بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

افتتح زوجان، أول مطعم لطبخ لحم الغزلان في ‎تبوك، منذ أسبوعين، موضحين أن هناك إقبالا كبيرا من الزبائن.

وأوضحا أن فكرة المطعم أتتهما بعدما فكر الزوج في تحويل هوايته في صيد الغزلان لفكرة تجارية لتواكب التطور والابتكار، حسب رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وقال محمد العنزي، صاحب المطعم: " افتتحنا المشروع منذ أسبوعين، وأي فكرة جديدة تلقى نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من قبل الزبائن ".

وأضاف: " نفتح المطعم من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا ، ثم من الساعة السادسة مساءً إلى الثانية عشر صباحًا، وقريبًا سنفتتح قسم لوجبة الإفطار بعد صلاة الفجر مباشرةً ".