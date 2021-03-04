شكرا لمتابعة خبر عن رسالة هامة من "الغذاء والدواء" لمستخدمي سماعات الأذن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمستخدمي سماعات الأذن بشكل دوري، عدة نصائح من أجل الحفاظ على حاسة السمع.

ونصحت الهيئة بأخذ راحة عند استخدام السماعات وذلك لمدة 15-20 دقيقة، وعدم رفع مستوى الصوت إلى 100%.

كما نصحت الهيئة باتباع قاعدة 60:60 بحيث لا يزيد الاستماع عن 60 دقيقة بالسماعة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الطبيب وإجراء اختبارات السمع، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.