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رسالة هامة من "الغذاء والدواء" لمستخدمي سماعات الأذن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمستخدمي سماعات الأذن بشكل دوري، عدة نصائح من أجل الحفاظ على حاسة السمع.

ونصحت الهيئة بأخذ راحة عند استخدام السماعات وذلك لمدة 15-20 دقيقة، وعدم رفع مستوى الصوت إلى 100%.

كما نصحت الهيئة باتباع قاعدة 60:60 بحيث لا يزيد الاستماع عن 60 دقيقة بالسماعة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الطبيب وإجراء اختبارات السمع، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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