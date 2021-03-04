شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. 4 موظفات يتعرضن للاحتيال من قبل مواطن في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المحامي محمد الجعيدي، تفاصيل حول تعرض 4 موظفات بمديرية الشؤون الصحية في منطقة نجران، للاحتيال من قبل مواطن.

وقال محمد الجعيدي خلال لقائه ببرنامج "الراصد"، إن عرَّف نفسه على الضحايا على أنه زميل لهم في الجانب الإداري بالشؤون الصحية، وأوهمهن أنه يستطيع التواصل مع مدير عام الشؤون الصحية ثم مع وزير الصحة ويسهل لهم إجراء نقل استثنائي.

وأشار: استغل المحتال برنامج مديري الموجود بالشؤون الصحية والذي يربط بين وزارة الصحة والموظفين التابعين لها في جميع المناطق، وأوعز إلى الضحايا بأن يسجلن في هذا البرنامج.

وتابع:" رتب المحتال مع صندوق التنمية الاجتماعية الذي يعطي قروضًا أسرية، وتواصل مع الضحايا، وطلب منهن الكود المرسل إليهن، بزعم أنه سيتولى نقلهن، بعد أن أرسل خطابًا زعم أنه موجه من مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران وعسير إلى وزير الصحة مباشرة يطلب منه المدير التوصية بنقلهن.