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‏‎#الأمير_بندر_بن_سلطان:

كل استثمار في حادثة ‎#خاشقجي هو استثمار سياسي، يتم وفق حاجات أو مواقف سياسية فقط





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