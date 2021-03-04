بالفيديو.. مواطنة تروي قصة شفائھا من سرطان الدم رغم فشل عملیة زرع النخاع

روت مواطنة قصة شفائھا من سرطان الدم رغم فشل عملیة زرع النخاع التي خضعت لھا، مؤكدة أن نخاعھا عاد للعمل بشكل طبیعي.

وأوضحت يمنى العیادي، خلال حديثھا لبرنامج «ديرتنا» عبر فضائية «السعودية»، الیوم الأربعاء، أنھا اكتشفت المرض بالصدفة بعد ذھابھا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبیة نتیجة ارتفاع كريات الدم البیضاء.

وأوضحت أن الفحوصات أثبتت إصابتھا بسرطان الدم، وتم تحويلھا من تبوك مقر سكن الأسرة إلى مستشفى الملك فیصل التخصصي في الرياض لبدء رحلة العلاج، وأضافت أنھا بعد أخذھا عددًا معینًا من جرعات الكیماوي قرروا لھا عملیة زرع نخاع، لكن لم يحدث تطابق بین نخاعھا وأي من أفراد العائلة.

وأشارت إلى أنه تقرر إجراء العملیة بأخذ نخاع من شقیقھا، رغم أن التطابق 50% فقط، وبعد فترة تأكد عدم نجاح العملیة، لكن حدثت معجزة بأن نخاعھا عاد لوضعه الطبیعي.

ونصحت يمنى المصابين بالمرض بحسن الظن بالله وأن المرض فترة وستمر، وأن النفسية أهم شيء في المرض.

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