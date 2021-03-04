السعودية اليوم / مصر تسجل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 44 حالة



القاهرة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة المصرية 577 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 184168 من ضمنهم 142155 حالة تم شفاؤها، و 10822 حالة وفاة.

//انتهى//

03:14ت م

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القاهرة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المصرية 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 44 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 184168 من ضمنهم 142155 حالة تم شفاؤها، و 10822 حالة وفاة.//انتهى//03:14ت م0015

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