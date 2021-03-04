السعودية اليوم / البرازيل تسجل 71704 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 71704 إصابات و1910 وفاة جديدة بفيروس

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 10 ملايين و718 ألفا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 259 ألفا و271 شخصا​​​.

// انتهى //

03:01ت م

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برازيليا 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 71704 إصابات و1910 وفاة جديدة بفيروس كورونا لمستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 10 ملايين و718 ألفا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 259 ألفا و271 شخصا​​​.// انتهى //03:01ت م0014

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