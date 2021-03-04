

تونس 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

شدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على مساهمة تونس من خلال عضويتها الحالية لمجلس الأمن الدولي في الدفع باتجاه إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وكذلك في تنشيط العملية السلمية على أساس حل الدولتين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن الجرندي أكد لدى لقائه نظيره الفلسطيني رياض المالكي على هامش المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم بالقاهرة أن دقة المرحلة الراهنة والتي زادها الوضع الصحي الدولي الصعب الناتج عن جائحة

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02:37ت م

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تونس 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسشدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على مساهمة تونس من خلال عضويتها الحالية لمجلس الأمن الدولي في الدفع باتجاه إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وكذلك في تنشيط العملية السلمية على أساس حل الدولتين.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن الجرندي أكد لدى لقائه نظيره الفلسطيني رياض المالكي على هامش المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم بالقاهرة أن دقة المرحلة الراهنة والتي زادها الوضع الصحي الدولي الصعب الناتج عن جائحة كورونا تعقيدا أصبحت تستوجب أكثر من أي وقت مضى "تضافر الجهود لإبراز التضامن العربي وتعزيز أواصر الأخوّة للخروج من هذه الأزمة العالمية بأقل الأضرار الممكنة ومواجهة التحديات المستجدة التي تعرفها المنطقة العربية على أكثر من صعيد".//انتهى//02:37ت م0013

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية التونسي يؤكد دفع بلاده في اتجاه إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتنشيط العملية السلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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