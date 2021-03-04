

أبوجا 19 رجب1442 هـ الموافق 3 مارس2021 م واس

قُتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم شنه مسلحون في بلدة ديكوا بشمال شرق نيجيريا.

وأوضحت منظمات إغاثية تنشط في نيجيريا في بيان لها اليوم أن ستة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار وأصيب العديد بجروح فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين عقب الهجمات التي وقعت في اليومين الأخيرين.

// انتهى //

22:27ت م

0264





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل ستة مدنيين في هجوم مسلح بنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.