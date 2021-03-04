محمد الفلاح - تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط بالسعودية

الخميس 4 مارس 2021

نجحت قوات التحالف بقيادة السعودية، الخميس، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، تأكيده تدمير الطائرة المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد المالكي على أن عملية الإطلاق تمت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودأبت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.