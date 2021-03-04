شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد «ملهم» العمل التنموي العربي في 2021 والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لسمو وزير الخارجية بمكتبه في مقر الجامعة العربية على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ «155» لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو وزراء الخارجية التي ستعقد في وقتٍ لاحق.
حضر تسليم شهادة تقدير الدرع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
ويعد «درع العمل التنموي العربي» جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.
ويتمُ الإعلان عن الفائز في كل عام، ويقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسليم الجائزة للشخصيات الحائزة على التكريم.
وتهدف الجامعة من الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي لينتبه إليها المهتمون والعاملون في هذه المجالات ويتطلعون إلى الاستفادة منها واستلهامها.