شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد «ملهم» العمل التنموي العربي في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تسلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية، أمس، شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021م الذي منحته جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور سمو ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهود سموه في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لسمو وزير الخارجية بمكتبه في مقر الجامعة العربية على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ «155» لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو وزراء الخارجية التي ستعقد في وقتٍ لاحق.

حضر تسليم شهادة تقدير الدرع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ويعد «درع العمل التنموي العربي» جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

ويتمُ الإعلان عن الفائز في كل عام، ويقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسليم الجائزة للشخصيات الحائزة على التكريم.

وتهدف الجامعة من الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي لينتبه إليها المهتمون والعاملون في هذه المجالات ويتطلعون إلى الاستفادة منها واستلهامها.