شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 3 ضباط بالحرس الملكي و25 متورطا في «فساد» بـ 402 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وصرح مصدر مسؤول في الهيئة بأن أبرز القضايا المعالجة قضيتان، تضمنت تفاصيل الأولى إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي «لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم» يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافدا من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، موضحا أنه بلغ ما حصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع أطراف القضية، فيما تضمنت تفاصيل القضية الثانية إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين «وسطاء» لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، وبلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2 مليون و185 ألف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.