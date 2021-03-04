شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - أمريكي في «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، د. عواد العواد في مكتبه أمس، القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج.

بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

وأبرز د. العواد خلال اللقاء، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.