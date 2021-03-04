شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير شوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال الوقاية الصحية التي تنفذها، من أعمال الرش والمكافحة، ضمن برنامج الإصحاح البيئي في كافة أحياء الخبر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19».

كانت إدارة رخص البناء، التابعة لبلدية الخبر، قد أعادت فتح عدد من المواقف المخصصة للسيارات، التي تم إغلاقها بشكل مخالف من قبل عدد من المقاهي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.