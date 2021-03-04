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تعقيم وتطهير شوارع الخبر

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الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال الوقاية الصحية التي تنفذها، من أعمال الرش والمكافحة، ضمن برنامج الإصحاح البيئي في كافة أحياء الخبر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة، للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد-19».

كانت إدارة رخص البناء، التابعة لبلدية الخبر، قد أعادت فتح عدد من المواقف المخصصة للسيارات، التي تم إغلاقها بشكل مخالف من قبل عدد من المقاهي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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