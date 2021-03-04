شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 مخالفة للتدابير الوقائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة الأحساء 64 منشأة، ورصدت 1672 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية خلال أسبوع، بما يشمل المدن والبلدات وتوابعها، وذلك ضمن خططها الرقابية المستمرة لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن الجولات الرقابية بلغت 9330 جولة، شهدت مصادرة وإتلاف طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استنادا للأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع تكاملية الأعمال المشتركة للقطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي.

ولفت مدير الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر إلى رفع 23893 طنا من النفايات المنزلية وإزالة 22631 مترا مكعبا من المخلفات الإنشائية، إضافة إلى تطهير وتعقيم 75 موقعا وما مساحته 41907 كيلومترات من الطرقات باستخدام 40980 لترا من المعقمات والمطهرات، ومعالجة 218 بلاغا تعامل معها مركز الطوارئ «940».