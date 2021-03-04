شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة رقابية ترصد 18 منشأة تجارية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1237 جولة رقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والاشتراطات البلدية والصحية، و15 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتكدس، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا».

وقالت الأمانة إن مركز البلاغات 940 تلقى الاثنين الماضي 19 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا. ودعت أمانة الشرقية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940 لمعالجتها.