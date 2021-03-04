شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالون «تزيين نسائي» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة الخدمات النسائية، التابعة لبلدية الظهران، أحد صالونات التزيين النسائية؛ لمخالفته، وعدم التزام العاملات بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وتكثف بلدية الظهران جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة.