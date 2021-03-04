شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالون «تزيين نسائي» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة الخدمات النسائية، التابعة لبلدية الظهران، أحد صالونات التزيين النسائية؛ لمخالفته، وعدم التزام العاملات بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وتكثف بلدية الظهران جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة.