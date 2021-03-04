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إغلاق صالون «تزيين نسائي» بالظهران

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الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة الخدمات النسائية، التابعة لبلدية الظهران، أحد صالونات التزيين النسائية؛ لمخالفته، وعدم التزام العاملات بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

وتكثف بلدية الظهران جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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