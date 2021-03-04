شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 ساعة تطوعية لـ«الهلال الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة التطوع بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 24 مشاركة تطوعية متنوعة على مستوى المنطقة، قدم خلالها المتطوعون والمتطوعات 2020 ساعة عمل تطوعية في العديد من المبادرات التطوعية والمشاركات المجتمعية التي يسهم فيها فرع الهيئة على مستوى المنطقة.

وشملت الأعمال التطوعية التي شارك فيها 415 متطوعاً ومتطوعة، إقامة نقاط الفرز البصري وتنظيم المصلين في الجوامع وتجهيزها قبل الصلاة عبر مبادرة «بيوت الرحمن» التطوعية في كل من الدمام والأحساء وحفر الباطن والخاصة بزيادة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى المشاركة في فعالية رالي داكار بحفر الباطن ودعم غرفة العمليات بالمنطقة وإقامة نقاط الفرز البصري بمكتب الإشراف التربوي بتعليم الشرقية.

وأقامت الهيئة 7 محاضرات إسعافية استفاد منها 47 متطوعاً و43 متطوعة في رفع مستوى التأهيل والتطوير لديهم. وتسعى الهيئة من خلال تفعيلها للبرامج التطوعية وتطويرها ودعمها للمتطوعين والمتطوعات المنتسبين للهيئة في الفعاليات المجتمعية المتنوعة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2030م.