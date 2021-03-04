شكرا لقرائتكم خبر عن نثر 160 كيلو بذور نباتات وأشجار بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نثر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، بالشراكة مع منتزه الأحساء الوطني، أمس الأول، 160 كيلو من بذور النباتات البرية والأشجار، وذلك ضمن حملة «لنجعلها خضراء» الهادفة لزيادة الرقعة الخضراء، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وشارك في المبادرة عدد من منسوبي المكتب ومتنزه الأحساء والفرقة الكشفية من طلاب مدرسة الرميلة الابتدائية المهتمة بالبيئة، وكذلك عدد من زوار المتنزه، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وذكر مدير المتنزه م.عبدالعزيز المغيرة، أن المبادرة تقام سنويًا في موسم الأمطار، مشيرا إلى حرص المتنزه على تفعيل مثل هذه المبادرات مع الجميع سواءً مواطنين أو فرقا تطوعية وكشفية أو جمعيات بيئية.

وأكد المدير العام لمكتب الوزارة بالأحساء م.إبراهيم الخليل، استمرارية مثل هذه المبادرات في جميع أنحاء المحافظة لتعود بالنفع للوطن والمواطن، وتساهم في زيادة الرقعة الخضراء والتوازن البيئي كما أنها تؤسس وترفع من الوعي للأجيال القادمة بمفهوم وتنوع النباتات التي تتناسب مع تضاريس ومناخ المملكة.