شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 127 شبكة مخالفة لأنظمة الصيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر مركز أبحاث الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، 127 قطعة شباك صيد مخالفة، وذلك خلال 26 جولة بحرية، أجرتها الفرق التفتيشية في شهر فبراير المنصرم، على المراكب في كل من الدمام بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، ودارين، والزور.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري، أنه جرى إتلاف 127 قطعه شباك نايلون بطول 15225 مترا.

وأضاف إنه جرى إنزال القارب «ثروة سمكية القطيف 3»، لتفتيش المناطق المحاذية للمياه الإقليمية في الخليج العربي لتتبع القوارب التي تعمل في الأعماق الكبيرة.