شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية المقاول شرطا للبدء بمشاريع الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، عدم البدء بمشاريع الصيانة إلا بعد تنسيق مسبق مع الجهات المعنية والتأكد من جاهزية المقاول، إضافة إلى إشعار المجلس عند نقل المعدات من مشروع لم يتم الانتهاء منه إلى مشروع بديل مع إيضاح الأسباب.

وأرجع رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، القرار، إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم عملية البدء بمشاريع الصيانة طبقا لآليات معينة، ووفقا للوائح الأنظمة التي تراعي الجوانب الهامة في الجاهزية ونقل المعدات وغيرها لرفع مستوى العمل والخدمات، وخروج المشروعات بجودة عالية تحقق رضا المستفيد.

كما قرر المجلس، خلال اجتماعه أمس الأول، استكمال رصف طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام من مجمع الشاطئ إلى الكورنيش، وطلب الإفادة من أمانة الشرقية عن المشاريع ذات الأولوية بضاحية الملك فهد بالدمام ومن ثم رفعها للوزارة لاتخاذ اللازم، إضافة إلى تشكيل فريق خاص بالتدريب وتفعيل مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك حرصا على تلبية تطلعات الأهالي.

يذكر أن المجلس قد أجل في اجتماعه قبل الأخير إطلاق النسخة الثانية من حملة المجلس البلدي لإزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، ليكون موعدها الجديد في الأول من شعبان المقبل 1442هـ والعمل على توزيع الآليات في المواقع حسب الأولوية.