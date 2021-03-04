شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية مكثفة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية رأس تنورة جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا ، وتفعيل تطبيق توكلنا، في الأسواق التجارية والمقاهي والمطاعم، وذلك بمشاركة لجنة من الإدارة العامة للخدمات بوكالة شئون البلديات، مع مراقبي صحة البيئة النسائية.

وأوضحت البلية أنه جرى غلق المنشآت المخالفة، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بكافة الاشتراطات الصحية لحماية المجتمع. وكانت البلدية قد نفذت حملة رقابية بمشاركة عدة جهات حكومية، لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالشركات والمؤسسات وسكن العمال، لضمان تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.