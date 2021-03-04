شكرا لقرائتكم خبر عن 5800 جولة تغلق 103 منشآت بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة القطيف 103 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، خلال زيارة 5862 منشأة، في شهر فبراير المنصرم.

وأوضح المؤشر الشهري للبلدية، أنه جرى إغلاق 54 منشأة في الأسبوع الأول، و27 منشأة في الأسبوع الثاني، و8 في الأسبوع الثالث، و4 في الأسبوع الرابع.

كما استقبلت البلدية، خلال الشهر الماضي، 122 بلاغا متعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بواقع 37 بلاغا في سيهات و4 في عنك، وبلاغ واحد في الجارودية، و4 في أم الحمام، و24 وسط القطيف، و26 في تاروت، و23 في صفوى، وبلاغين اثنين في العوامية.

وأوضحت البلدية أنه جرت معالجة كافة البلاغات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على عدم التهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية.