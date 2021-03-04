شكرا لقرائتكم خبر عن تخليد أسماء شهداء «ملحمة كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع محافظة الأحساء الصحي، أسماء الشهداء العاملين في منشآته الصحية والذين بذلوا أرواحهم في الملحمة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على عدد من القاعات في المنشآت الصحية، منها إطلاق اسم د. أحمد البوعلي -رحمه الله- على إحدى قاعات مستشفى الولادة والأطفال، والأخصائي النفسي علي الملاك -رحمه الله- على قاعة بمستشفى الصحة النفسية.

وأوضح التجمع أن المبادرة جاءت بعد الرفع من قبل فريق العمل في التجمع لوزارة الصحة والموافقة على ذلك، تقديرا ووفاء للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية عملهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا، سائلين المولى عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. فيما أشاد بجهود الطواقم الطبية والإدارية على ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وكانت «الصحة» أعلنت عن تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام ليكون يوم «شهيد الصحة»، وذلك استشعارا بأهمية الدور الذي قام به شهداء الصحة، وتخليدا لذكراهم، حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.