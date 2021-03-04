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تطعيمات منزلية للتخفيف على المستفيدين

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الدمام - شريف احمد - دشن تجمع محافظة الأحساء الصحي خدمة تقديم لقاح المستجد، للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم وذلك في إطار التوسع في تنفيذ حملة التطعيم ضد الفيروس، والتخفيف على المستفيدين من عناء الانتقال لمراكز اللقاحات.

وأوضح التجمع أن جميع المرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي يمكنهم الاستفادة من الخدمة، مبينا أن الفرق المختصة ستتواصل مع المستفيدين لجدولة مواعيدهم لزيارتهم وتقديم الخدمة لهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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