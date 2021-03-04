شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات منزلية للتخفيف على المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن تجمع محافظة الأحساء الصحي خدمة تقديم لقاح كورونا المستجد، للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم وذلك في إطار التوسع في تنفيذ حملة التطعيم ضد الفيروس، والتخفيف على المستفيدين من عناء الانتقال لمراكز اللقاحات.

وأوضح التجمع أن جميع المرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي يمكنهم الاستفادة من الخدمة، مبينا أن الفرق المختصة ستتواصل مع المستفيدين لجدولة مواعيدهم لزيارتهم وتقديم الخدمة لهم.