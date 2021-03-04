شكرا لقرائتكم خبر عن اثنان بالشرقية.. إغلاق 8 مساجد «احترازيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 8 مساجد مؤقتا في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوما 196 مسجدا تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصا على سلامة وصحة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 3 حالات إصابة بها، ومسجدان بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل حالة إصابة في كل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدا 7 منها بمنطقة الرياض و3 بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من سلامتهم، وذلك لصحة مرتادي بيوت الله، كما جددت التأكيد على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.